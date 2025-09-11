براد بيت يدعم إينيس دي رامون في أحدث إعلاناته (فيديو)

أظهر النجم الأمريكي براد بيت دعمه الخفي لحبيبته إينيس دي رامون من خلال ظهوره في إعلان شركة De’Longhi الجديد بعنوان "تعليمات استخدام بيرفيتو".

وفي الإعلان القصير، الذي أخرجه الحائز على جائزة الأوسكار تايكا وايتيتي، يرتدي بيت مجوهرات من تصميم دي رامون، بما في ذلك خواتم ذهبية وأساور مرصعة بالخرز من علامة Anita Ko، أثناء تقديمه دليلًا ساخرًا لتحضير قهوة الإسبريسو.

ويُظهر الإعلان بيت وهو يستمتع بفنجان القهوة، مع التركيز على المجوهرات التي يرتديها. وقال وايتيتي لمجلة People: "مشاهدة براد وهو يُحضّر 4000 كوب قهوة كانت من أبرز اللحظات بالنسبة لي في شهر فبراير".

والجدير بالذكر، ظهر براد بيت وإينيس دي رامون لأول مرة على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي 2024، بعد عامين من علاقتهما. وكان بيت قد أظهر دعمه لمجوهرات دي رامون سابقًا خلال ظهوراته العامة، بما في ذلك ارتداء قلادة من الألماس على شكل حرف "I" إشارةً إليها.

وأكد مصدر لمجلة People، في يوليو 2024، أن العلاقة بين الثنائي "جادّة"، وأن الأمور تسير على نحو سلس منذ انتقالهما للعيش معًا.

كما أشارت المصادر إلى أن دي رامون دعمت بيت بعد وفاة والدته، جين إيتا بيت، في أغسطس 2024، وكانت حاضرة لتقديم العزاء وعبرت عن محبتها لعائلته.