من عالم رياضيات إلى مرسل متفجرات.. من هو يونابومبر الذي أرعب أمريكا؟

بدأ تيد كازينسكي الملقب بـ"يونابومبر"، استهداف الأكاديميين الجامعيين، ثم انتقل لتكونَ شركات الطيرانِ هدفه.

أرسل يونابومبر خلال 18 عامًا 16 قنبلة في طرود إلى أشخاص وشركات مختلفة؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 23 بجروح، ليظل بعيدًا عن الأعين وسط محاولات عديدة من السلطات للكشف عن هوية مرسل الطرود المتفجرة.

اكتُشِف أمر مرسل الطرود المتفجرة في العام 1996، لتحكم عليه المحكمة في العام 1998 بالسجن مدى الحياة.

احتجزت السلطات تيد كازينسكي في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو، إذ وضِع في سجن في فلورنس المعروف بإيوائه سجناء مشهورين، غير أنه نقل في العام 2021 إلى منشأة صحية بالسجن في ولاية كارولاينا الشمالية. تم تشخيصه بأنه مصاب بالفصام المصحوب برهاب الاضطهاد.

ويوم أمس الـ10 من حزيران/ يونيو تم العثور على مرسل المتفجرات البريدية تيد كازينسكي متوفّى في زنزانته عن عمر 81 سنة.