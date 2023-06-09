بيع ياقوتة "إستريلا دي فورا" لقاء 35 مليون دولار

بيعت في نيويورك لقاء 34,8 مليون دولار ياقوتة كبيرة اسمها "إستريلا دي فورا" وتزن 55,22 قيراط، وهي أكبر حجر من هذا النوع يُطرح في مزاد علني على الإطلاق، لتسجّل بذلك رقماً قياسياً لعملية بيع حجر مماثل، على ما أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات.

وبعد صقلها وتشكيلها في حجر خام يزن 101 قيراط اكتُشف داخل منجم في موزمبيق بأيلول/سبتمبر، شكّلت هذه الجوهرة نجمة مزاد أُجري على مجوهرات شملت مئة قطعة.

وبيعت "إستريلا دي فورا" التي طُرحت بدايةً بـ21 مليون دولار، لقاء 30 مليون دولار أو 34,8 مليون مع الرسوم والعمولات، لمشترٍ عبر الهاتف أبقى هويته طي الكتمان.