تسببت بذعر.. مصرية تحاول اختطاف طفل في غفلة من والدته (فيديو)

واكتشفت أم الطفل غياب طفلها، لتنظر للخلف فجأة وتجده بيد السيدة التي تهم بالخروج، لتقوم بالإمساك به، لكن السيدة أخبرتها أنها اعتقدت أنه ابنها، خاصة وأنه قريب منه في العمر، ليظهر بالفعل طفلها الذي كان يلعب خارج المتجر.

وتباينت آراء النشطاء حول الواقعة، ففي حين رأى بعضهم أن السيدة من الممكن أن تكون أخطأت بالفعل وظنت أن الطفل ولدها، أكد آخرون أن السيدة نظرت للطفل قبل أن تصطحبه، كما أن نظراتها توحي بأنها كانت تنتظر غفلة الأم لتقوم باختطافه.

وأكد رواد مواقع التواصل في مصر أن هذه ليست حادثة الاختطاف الأولى خلال الفترة الماضية، بل انتشرت الظاهرة بشكل لافت؛ ما يستدعي تحركا عاجلا للشرطة.