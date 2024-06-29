تسببت بذعر.. مصرية تحاول اختطاف طفل في غفلة من والدته (فيديو)
تداول نشطاء مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية فيديو يُظهر سيدة تحاول اختطاف طفل داخل متجر في غفلة من والدته، محذرين الأمهات من الغفلة عن أبنائهن؛ ما قد يتسبب بضياعهم.
ويرصد الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة موجودة داخل المتجر، وجود سيدتين وبرفقتهما طفل صغير يتحدثان مع بعضهما حول الأشياء التي سيشتريانها، غافلتين عن الطفل الذي يلعب بجوارهما، لتظهر سيدة أخرى وتقوم باصطحاب الطفل محاولةً الخروج من المتجر.
واكتشفت أم الطفل غياب طفلها، لتنظر للخلف فجأة وتجده بيد السيدة التي تهم بالخروج، لتقوم بالإمساك به، لكن السيدة أخبرتها أنها اعتقدت أنه ابنها، خاصة وأنه قريب منه في العمر، ليظهر بالفعل طفلها الذي كان يلعب خارج المتجر.
وتباينت آراء النشطاء حول الواقعة، ففي حين رأى بعضهم أن السيدة من الممكن أن تكون أخطأت بالفعل وظنت أن الطفل ولدها، أكد آخرون أن السيدة نظرت للطفل قبل أن تصطحبه، كما أن نظراتها توحي بأنها كانت تنتظر غفلة الأم لتقوم باختطافه.
وأكد رواد مواقع التواصل في مصر أن هذه ليست حادثة الاختطاف الأولى خلال الفترة الماضية، بل انتشرت الظاهرة بشكل لافت؛ ما يستدعي تحركا عاجلا للشرطة.