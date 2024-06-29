كان يضع سماعات هاتف.. قطار يحول جسد شاب إلى أشلاء في المغرب

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، دهسًا أسفل عجلات قطار لنقل البضائع بمدينة جرسيف المغربية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحادث - والذي حوّل جثة الضحية إلى أشلاء - وقع على مستوى أحد المعابر العشوائية للسكة الحديد.

ورجحت المصادر ذاتها، أن الضحية لم يتمكن من سماع صوت قدوم القطار ومنبهه، وهو يهم بعبور السكة، بسبب وضعه لسماعات الهاتف على أذنيه.

وفتحت السلطات الأمنية بمدينة جرسيف (شرق) تحقيقًا حول ملابسات وقوع هذا الحادث المأساوي، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ظروفه وتحديد المسؤوليات.

وفي غضون ذلك، تم نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي للمدينة قصد إخضاعها للإجراءات الطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات.