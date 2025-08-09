مقتل شرطي أمريكي بهجوم على مركز طبي في أتلانتا (فيديو)

أفادت تقارير أمريكية، اليوم السبت، بمقتل شرطي أمريكي في هجوم نفذه شخص مسلح على "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" قرب جامعة "إيموري" في أتلانتا بولاية جورجيا.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين قولهم إن شخصاً أطلق النار في ساعة متأخرة من يوم الجمعة خارج مقر "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، في أتلانتا.

وأشار المسؤولون إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ضابط شرطة، إضافة إلى إصابة الجزء الخارجي من المباني في حرم "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

وقال مسؤولون إنه "تم العثور على المشتبه به في إطلاق النار مصاباً برصاصة قاتلة، لكن لم تقع إصابات بين المدنيين".

وقال دارين شيرباوم، قائد شرطة أتلانتا، في مؤتمر صحفي، إن أفراد الشرطة عثروا على المشتبه به مصاباً، لكن لم يكن واضحاً ما إذا كان قد أصيب في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أم أطلق النار على نفسه.

ووثقت مقاطع فيديو تم تصويرها من داخل "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" تحطم نوافذ المركز وبقايا رصاصات فارغة.

وأوضح مسؤولون أمنيون أن المحققين ما زالوا يعملون على تحديد دوافع الهجوم.