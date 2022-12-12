علامات تدل على أن شريكك “ينسحب بصمت" من العلاقة

يقول علماء النفس إن "الانسحاب الصامت" هو استسلام أحد طرفي العلاقة واختياره الابتعاد دون إخبار الطرف الآخر بمشاعره أو احتياجاته.

وينوه الخبراء إلى أن هؤلاء الأشخاص غالبا ما يتجنبون المواجهة، فينتهجون الصمت بدلاً من التواصل مع الشريك بصدق.

ويعتبر هذا الانسحاب شائعا في مختلف العلاقات العاطفية والاجتماعية، وهنا يكشف الخبراء العلامات التي قد تشير إلى أن شريكك يحاول الانسحاب بصمت من العلاقة:

لا يخصص لك وقتا كالسابق

يؤكد الخبراء النفسيون أن أولى علامات الانسحاب تتمثل في توقف شريكك عن تخصيص وقت لك، إذ يصبح دائم الانشغال بأمور أخرى تكون في أغلب الأحيان "قليلة الأهمية".