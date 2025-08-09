محطات بارزة في حياة الفنان الكويتي الراحل محمد المنيع

توفي الفنان الكويتي محمد المنيع عن عمر ناهز 95 عاماً، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة تحوّل فيها إلى "عمود الخيمة" في الفن الخليجي، وأحد رواد الإبداع المسرحي والدرامي والسينمائي في الكويت منذ البدايات الأولى عبر حقب مختلفة.

وتعد مسيرة الراحل ملهمة للغاية على صعيد تمسكه بشرف العمل اليدوي قبل أن يعرف طريق الشهرة، فقد عمل في مهن مختلفة، كما أنه تعامل مع الفن باعتباره يحمل رسالة لتوعية المجتمع وعلاج سلبياته، وليس مجرد أداة للثراء السريع بالضرورة.

وُلد المنيع عام 1930 بمنطقة "القبلة" في الكويت، ودرس في "المدرسة الأحمدية"، لكنه لم يكمل تعليمه وعمل بعدة مهن أبرزها "لحام الأكسجين" وإصلاح خزانات النفط وحفر آباره.

التحق عام 1961 بفرقة "المسرح الشعبي" في الكويت، ثم شارك بعدها في تأسيس فرقة "المسرح الكويتي" وتدرج في مناصبها الإدارية والمالية، إذ جمع بين موهبة التمثيل وكفاءة الإدارة.

تعد الدراما التلفزيونية أبرز محطاته التي عمقت شهرته عبر العديد من المسلسلات، أبرزها "غصون في الوحل"، "زمان الإسكافي"، "الداية"، "طيبة وبدر"، "الإبريق المكسور"، "الرحيل"، "بدر الزمان"، "فتى الأحلام"، "طش ورش"، "القرار الأخير"، بينما كان آخر ظهور له على الشاشة الصغيرة في مسلسل "عبرة شارع" عام 2018.

ويظل المسرح "العشق الأكبر" في حياة الراحل، ومن أبرز ما قدمه على خشبته "حظها يكسر الصخر"، "بغيتها طرب صارت نشب"، "علي جناح التبريزي"، "فرسان".

ورغم أن السينما لم تكن مجال إبداعه الأبرز، لكنه شارك بأدوار مميزة في عدة أفلام، بينها " بس يا بحر"، "أوراق الخريف"، "ليلة القبض على الوزير".

وقدّم المنيع خلال مسيرته نحو 60 عملًا تلفزيونيًا، إلى جانب نحو 10 مسرحيات وعدد مماثل من الأفلام السينمائية التي أُنتجت بين عامي 1963 و2015.