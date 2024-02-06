بعد وصول هاري إلى لندن.. هل يُصلح مرض الملك تشارلز علاقة الأميرين؟

وقال مصدر للصحيفة إن وصول الأمير هاري إلى المملكة المتحدة بهذه السرعة، دليل على أنه حزين وقلق على صحة والده، كما أنه مستعد للتضحية من أجل عائلته، خاصة وأن شقيقه الأمير ويليام منشغل بمرض زوجته كيت ميدلتون التي خرجت من المستشفى قبل أيام فقط، إثر خضوعها لعملية جراحية في البطن.

وأشار المصدر إلى أن حضور هاري بهذه السرعة لم يكن متوقعا، وأن وصوله لبريطانيا اليوم هو "تذكير بمدى انقسام العائة المالكة منذ وفاة الملكة إليزابيث العام 2022".

وأكد الخبراء الملكيون أن هذه المرة ستكون الأولى التي يرى فيها الأمير هاري والده الملك تشارلز منذ حفل تتويجه في مايو الماضي، والمرة الأولى لرؤية شقيقه الأمير ويليام أيضا، بعد أن تحطمت علاقتهما بسبب مذكرات هاري Spare التي نشرت قبل عام تقريبا، والتي اتهم فيها شقيقه بالاعتداء عليه، وزوجته كيت ميدلتون بالتعامل ببرود مع والدة أطفاله ميغان ماركل.