اليونيسكو تدرج القفطان ضمن التراث المغربي غير المادي

ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، وافقت رسميا على إدراج القفطان ضمن التراث المادي غير المادي.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي، أن "اليونيسكو" تفاعلت إيجابا مع طلب تقدمت به وزارة الثقافة المغربية، في وقت سابق، في إطار جهود لصون حقوق عدد من الفنون والأشياء المرتبطة بتراث البلاد.

ويعد القفطان ثوبا مغربيا شهيرا، حيث يعرف محليا باسم "التكشيطة"، وتلبسه النساء في المناسبات والأفراح، وهو يتألف من قطعتين، أولاهما سفلية، وأخرى تعلوها تكون أخف ومزركشة في الغالب.

ويعد القفطان الثوب المعتمد لدى العروس المغربية، وقد شاع على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، في عدد من الدول الأخرى.

وأوردت التقارير أن لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة للإيسيسكو، قامت بتسجيل 26 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا جديدا كتراث مغربي خالص، على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية للتراث المادي وغير المادي؛ بما في ذلك القفطان المغربي.