أسباب تجعل كبار السن يتصرفون كالأطفال

كثيرًا ما يواجه كبار السن تحديات فقدان القدرات العقلية، ما يدفعهم أحيانًا إلى التصرف بسلوكيات تشبه سلوكيات الأطفال.

وتسمى هذه الظاهرة "الانحدار العمري"، حيث تتراجع الحالة الذهنية لكبار السن لتشبه حالة الطفولة، لأسباب "نفسية" أو "أمراض ذهنية".

وبحسب موقع Steller Care المهتم بصحة كبار السن، إليك الأسباب التي تجعل كبير السن يتصرف كالأطفال:

الخرف أو الزهايمر

يمكن أن يؤدي الخرف أو مرض الزهايمر إلى تدهور القدرات العقلية، ما يجعل كبار السن يتصرفون بطريقة طفولية بسبب فقدان الذاكرة وصعوبة فهم العالم من حولهم.

الشعور بالوحدة

قد يشعر كبار السن بالوحدة أو العزلة، ما قد يدفعهم للبحث عن الاهتمام بأي وسيلة ممكنة، بما في ذلك التصرفات الطفولية، التي تعبر عن الحاجة بالاهتمام.

الحنين إلى الماضي

البعض قد يسترجع ذكريات الطفولة، ويعيشها مجددًا كوسيلة للهرب من الحاضر أو بسبب الشعور بالراحة والأمان المرتبطين بتلك الفترة.

التدهور العقلي

مع التقدم في العمر، قد يحدث تراجع في القدرات العقلية والتنموية، ما يؤثر في الحكم والتصرفات، ويجعلها تبدو أكثر بساطة أو طفولية.

البحث عن الرعاية والاهتمام

كبار السن قد يتصرفون كالطفل لجذب انتباه الآخرين أو للحصول على الرعاية والعناية، خاصة إذا شعروا بالإهمال.

التغييرات في البيئة المحيطة

أي تغييرات كبيرة في حياة كبير السن، مثل الانتقال إلى دار رعاية، قد تؤدي إلى شعور بعدم الأمان، ما يمكن أن ينتج عنه تصرفات طفولية كوسيلة للتكيف.