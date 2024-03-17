أشهر مريض سرطان سعودي يختتم سادس رحلة علاج خارجية بكثير من الأمل

أنهى الأكاديمي السعودي، حمد بن جروان، رحلة علاج خارج المملكة من مرض السرطان الذي يعد من أشهر المصابين فيه والمحاربين له، مبدياً كثيراً من التفاؤل رغم عدم إحراز تقدم في سادس رحلة علاجية.

وقال بن جروان عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه يستعد للعودة إلى السعودية قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أكثر من شهر على سفره إليها بهدف العلاج من مرض السرطان المصاب به منذ 15 عاماً.

وكتب موضحاً: "الحمد لله على كل حال، ما كتب ربي علاج، وبرجع قريب للسعودية إن شاء الله، ومتفائل جدا بأن القادم أفضل، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصبر، وأن يفرج هم كل مهموم في هذا الشهر الفضيل".