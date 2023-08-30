مصرية تُبهر بعرض فرعوني في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي

عبَّرت لاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق عن سعادتها، بالعرض المستوحى من الحضارة الفرعونية الذي قدمته في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في فالنسيا الإسبانية.

وخطفت مرزوق 21 عامًا، الأنظار بعرضها المميز الذي ارتدت خلاله زيًّا مستوحى من ملابس ملكات مصر القديمة، وقدمته على أنغام أغنية "الأقصر بلدنا" التي غناها الفنان الراحل محمد العزبي.

وقالت إن المنظمين والمسؤولين في البطولة أشادوا بالعرض وبالرسالة التي قدمتها وبتمثيلها لبلدها مصر بطريقة مميزة، مشيرة إلى أنها اختيرت لتقدم عرض يعبّر عن دولتها وعن قارة أفريقيا.

وأكدت أنها كانت ذاهبة للمنافسة على اللقب وليس من أجل العرض فقط، واستوحت فكرته من افتتاح طريق الكباش في الأقصر.

وتستعد اللاعبة لتمثيل مصر في أولمبياد باريس، العام المقبل، بعد تأهلها بحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي.