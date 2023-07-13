بعد انهيار المفاوضات.. هوليود تستعد لأوسع إضراب منذ عقود

يتجه اتحاد نقابي ضخم للممثلين في الولايات المتحدة، إلى خوض إضراب هو الأول من نوعه في هوليود، منذ 1963، إثر تقارير عن تعثر مفاوضات جرى خوضها من أجل تفادي التصعيد.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الاتحاد الذي يمثل نحو 160 ألفا من ممثلي السينما والتلفزيون، قرروا المضي قدما عبر الدعوة إلى إضراب، في أقرب وقت، اعتبارا من يوم الخميس.

وتنضاف هذه المحطة الجديدة من التوتر إلى سلسلة من الأزمات في هوليود، حيث كان كتاب السيناريو قد أضربوا عن العمل في مايو الماضي.

وقال الاتحاد النقابي الذي يعرف باسم "SAG-AFTRA"، يوم الخميس، على الساعة الواحدة صباحا بتوقيت المحيط الهادي (غرينتش + 8)، إن المفاوضات مع استوديوهات هوليود بشأن عقود جديدة قد انهارت.

وأثيرت الخلافات بين الطرفين، بسبب تعويضات مرتبطة بالبث التلفزيوني عبر الإنترنت، إلى جانب ضمانات متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وعقب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، صوت أعضاء مجلس التفاوض في الاتحاد النقابي، بالإجماع على خيار الإضراب، على إثر تعذر التسوية الودية.

وانتهى العقد الذي كان يربط بين الجهتين؛ أي بين اتحاد الممثلين واستوديوهات هوليود، ومدته ثلاث سنوات، على الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة من مساء الأربعاء، وذلك بعد التمديد له في 30 يونيو، من أجل إفساح المجال أمام المفاوضات.

في غضون ذلك، يرتقب أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في وقت لاحق من الخميس، لأجل إجراء تصويت نهائي بشأن الإضراب.