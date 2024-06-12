في عموم إيران.. عاصفة تجتاح "إكس" ضد قمع النساء

باستخدام هذا الهاشتاج، احتج مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على الحكم بالسجن لمدة 60 عامًا على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في جيلان، والحكم بالسجن لمدة 21 عامًا على زينة مدرس كرجي.

وفي الـ25 من مايو/أيار الماضي، حكمت محكمة بمدينة سنندج مركز محافظة كردستان الثورية على الناشطة في مجال حقوق المرأة زينة مدرس كرجي بالسجن 10 سنوات بتهم "تشكيل جماعة غير مشروعة بهدف إسقاط النظام"، و"التخابر مع دول معادية"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وأمس الثلاثاء، اعتقلت القوات الحكومية في رشت سيروس فتحي، زوج الناشطة العمالية المسجونة "شريفة محمدي".

وأعلنت صفحة "أطلقوا سراح شريفة محمدي" على إنستغرام، القبض على فتحي، وكتبت أنه "يسعى للإفراج عن زوجته المحبوسة احتياطيًّا منذ أكثر من 6 أشهر".

وأكدت الصفحة التي تنشر أخبار السيدة محمدي أن الاثنين "لم يرتكبا أي جريمة، وأن النشاط التجاري والاجتماعي هو حق واضح وأكيد لجميع المواطنين".

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن سبب ومكان وجود سيروس فتحي من قبل السلطات الأمنية والقضائية في الجمهورية الإسلامية.

وقبل نحو أسبوع، وصفت مجموعة من الناشطين المدنيين ونشطاء حقوق المرأة في بيان لها حكم مدرس كرجي بأنه "استمرار للقمع والمواجهة مع نشطاء كردستان الدؤوبين" ونضالهم على طريق التقاضي والمساواة.

وكتب الناشط الحقوقي كافيه كرمنشاهي، مستخدمًا هاشتاغ "لا لقمع المرأة"، "زينة مدرس كرجي، نشطت في مجال المرأة منذ أكثر من عقدين من الزمن. وحكمت عليه الجمهورية الإسلامية بالسجن لأكثر من عقدين. مقابل كل سنة نشاط سنة سجن!".