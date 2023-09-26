جرائم العنف ضد النساء تتحول إلى ظاهرة في إسبانيا

ذكر تقرير صادر عن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل والمساواة، أن عدد الوفيات بسبب العنف ضد النساء، ارتفع إلى 49 حالة، حتى سبتمبر العام الحالي، وهو ما يعادل عدد الحالات المسجلة في جميع أنحاء إسبانيا لعام 2022 بأكمله، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وأشار التقرير إلى أنه في أول ثلاثة أسابيع من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي وحده، قُتلت 9 نساء على يد شركائهن الحاليين أو شركائهن السابقين، مما جعل هذا الشهر الأكثر دموية في عام 2023.

وأضاف التقرير أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، قُتلت 49 امرأة بالفعل، وهو ما يعادل العدد نفسه، في نهاية العامين الماضيين، فيما تيتّم نتيجةً هذه الجرائم، 48 فتى وفتاة.

وبحسب التقرير، أفاد وفد حكومي لمكافحة العنف الجنسي، بأن 10 نساء من أصل جرائم القتل في عام 2023، قدمن شكاوى سابقة من الاعتداء الجنسي، فيما كانت أربع نساء تحت تدابير حماية سارية، وقت ارتكاب الجريمة.

كما أشار التقرير، إلى أن كل 6 حالات من أصل 10، كان المعتدي المتهم لا يزال شريكًا للضحية، بينما في 4 حالات من أصل 10 كان شريكًا سابقًا أو كان الشريكان في إجراءات الانفصال.

وتعد الأندلس المجتمع الأكثر تضررًا من العنف الجنسي، حيث تم ارتكاب 16 جريمة قتل في هذه المنطقة، بينما انتحر 12 من القتلة بعد جرائمهم.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"