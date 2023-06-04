جيل بايدن تتجول في شوارع مراكش (صور)

وأضافت أن "النساء المتمكنات هُن بمثابة دعم لمجتمعاتنا، مؤكدة "دعم بلادها للنساء في جميع أنحاء العالم، ولهذا استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذا المجال لتعزيز العلاقات بين الحكومات وبين الناس لجعل العالم أفضل للجميع".

وعبَّرت "جيل بايدن" عن امتنانها للشراكة والصداقة التاريخية التي تربط بلادها مع المملكة، وقالت إن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس يُشجع الإصلاحات لتمكين النساء والشباب، وهذا ما يعكس الأولوية المشتركة للبلدين.