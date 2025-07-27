الهند.. 6 قتلى بحادث تدافع في معبد "مانسا ديفي"

لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم اليوم الأحد، في حادث تدافع بعد تجمع حشد كبير في معبد "مانسا ديفي" بمدينة هاريدوار شمال الهند. وفق وكالة "رويترز".

ونشر رئيس وزراء ولاية أوتار كاند شمال الهند على منصة "إكس"، أن الشرطة المحلية وفرق الإنقاذ الأخرى وصلت إلى المكان وتشارك في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وأضافت الوكالة، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى المحلي.

وللهند تاريخ من حوادث التجمعات. ولقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم في مهرجان ماها كومبه الهندوسي في يناير/ كانون الثاني عندما تجمع عشرات الملايين للغطس في "مياه مقدسة". وفي يونيو/ حزيران، لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم في فوضى لحشد خارج ملعب كريكيت.