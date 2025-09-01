ديان كانون تُمنع من دخول البيت الأبيض.. ما السبب؟

منعت الممثلة المخضرمة ديان كانون، البالغة من العمر 88 عامًا، من دخول البيت الأبيض هذا الأسبوع، بعد اكتشاف جهاز الخدمة السرية تناقضًا في تاريخ ميلادها المدوّن بجواز سفرها، وفق ما وثّقته كانون وأصدقاؤها في فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسافرت كانون برفقة زميلتيها الممثلتين كيم دوغلاس وتريسي بريغمان، بالإضافة إلى الشخصية التلفزيونية والطاهية كريستين أفانتي فيشر، إلى واشنطن العاصمة للترويج لبودكاست جديد بعنوان "مائدة الله".

وقالت دوغلاس، التي صوّرت الفيديو عبر "إنستغرام": "نحن على استعداد لجولة رائعة، ولدينا رجال الخدمة السرية وجميع العملاء الفيدراليين، لكن لا يمكننا الدخول لأن أحدهم كذب بشأن عمره"، في إشارة إلى كانون، التي اعترفت بابتسامة: "قبل سنوات، كذبت بشأن عمري في جواز السفر".

وعلّقت أفانتي فيشر مازحة: "إذا دخلنا، ستكون معجزة من الله". أما كانون، فقد أعادت نشر الفيديو على حسابها، وكتبت: "وسأفعلها مرة أخرى... الرقم مجرد رقم، ما يهم هو الحب".

وتعد كانون واحدة من أبرز الشخصيات في صناعة الترفيه، حيث بدأت مسيرتها الفنية في برامج تلفزيونية في خمسينيات القرن الماضي، وظهرت لأول مرة على مسرح برودواي عام 1962. وجاء دورها الرائد عام 1969 في مسرحية "بوب وكارول وتيد وأليس"، الذي أكسبها أول ترشيح لجائزة الأوسكار.

كما تُعد كانون أول امرأة تُرشح لجائزة الأوسكار عن عمل قدمته أمام الكاميرا وخلفها، بعد ترشيحها لفيلم "الرقم واحد" عام 1976.

على الصعيد الشخصي، تزوجت كانون من الممثل كاري غرانت عام 1965 وأنجبت منه ابنة واحدة، قبل الانفصال عام 1968. كما تزوجت لاحقًا من المستثمر العقاري ستانلي فيمبرغ بين عامي 1985 و1991، وعاشت علاقات عاطفية مع شخصيات عامة، من بينها جوني كارسون.

وفي تصريحات سابقة لمجلة People، أكدت كانون أنها لا تزال تواعد، مشيرة إلى أنها كانت على علاقة بعدة أشخاص مميزين، واصفة بعضهم بـ"أصدقاء مع منافع".