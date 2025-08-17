مصرع فتاتين يمنيتين إثر انفجار لغم حوثي في البيضاء

قتِلت فتاتان يمنيتان من عائلة واحدة، السبت، في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي خلال فترة سابقة، في شمالي محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال "المرصد اليمني للألغام"، إن الفتاتين "عائشة وانتصار" البالغتين من العمر 14 عامًا و17 عامًا ابنتا عمّ، وقتلتا في أثناء رعيهما للأغنام بمنطقة "الغول" في مديرية نعمان، بعد دخولهما إلى منطقة ملوّثة بالألغام.

وذكر المرصد، أن الفتاة "انتصار" فارقت الحياة في المنطقة ذاتها التي سبق أن قُتلت فيها والدتها قبل 5 أعوام، في حادثة مشابهة بعد انفجار لغم أرضي.

بدورها، قالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، في تدوينة على منصة "إكس"، إن اللغم الفردي الذي انفجر في الفتاتين زرعه الحوثيون، مشيرة إلى أن "البيئات التي كانت آمنة للنساء والفتيات، صارت الأكثر خطرًا".

ووفقًا لتقارير محلية، فإن أسرتي الفتاتين تعتمدان في معيشتهما على تربية الأغنام كمصدر وحيد، في ظل الظروف الصعبة التي تواجههما نتيجة إصابة والديهما بأمراض نفسية، وعدم وجود عائل لهما، باستثناء طفل وحيد.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت أعداد ضحايا ألغام الحوثيين ومخلفات الحرب من الأطفال، 40 طفلًا في مختلف مناطق البلاد، بحسب منظمة "إنقاذ الطفولة".

وفي تصريحات صحفية سابقة، أشار وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، إلى مقتل 4501 مدني وإصابة 5083 آخرين، جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في البلاد، منذ العام 2014.