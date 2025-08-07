محمود سعد يكشف مستجدات حالة أنغام الصحية بعد جراحة دقيقة

كشف الإعلامي المصري محمود سعد آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة أنغام، عقب خضوعها صباح الخميس لعملية جراحية دقيقة لاستئصال كيس دهني وجزء صغير من البنكرياس.

وأكد محمود سعد، الصديق المقرب للفنانة أنغام والمفوض من جانبها بتوضيح تفاصيل حالتها الصحية للرأي العام والجمهور، أن العملية أُجريت بنجاح تام، موضحًا أنها كانت عملية دقيقة وغير يسيرة، إلا أن الأطباء تمكنوا بحمد الله من إتمامها بنجاح ومرور الحالة بسلام.

ووجّه سعد، عبر بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، رسالة طمأنة إلى جمهور الفنانة ومحبيها، أكد فيها أن حالتها الصحية مستقرة وأنها بخير، راجيًا من الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل والعودة القريبة إلى جمهورها وأرض الوطن.

واستهل الإعلامي بيانه قائلاً: "الحمد لله على سلامة أنغام. مثلما ذكرت لحضراتكم بالأمس، دخلت أنغام غرفة العمليات صباح اليوم الخميس، لاستئصال الجزء المتبقي من الكيس الدهني على البنكرياس، مع استئصال جزء صغير من البنكرياس نفسه. وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل الله".

وفي سياق متصل، تلقت الفنانة أنغام موجة واسعة من الدعم والمساندة من جهات رسمية بارزة، في مقدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي عبّرت عن أمنياتها الصادقة للفنانة بالسلامة والشفاء العاجل.

كما وجّهت نقابتا المهن التمثيلية والموسيقية في مصر، خلال الأيام الماضية، رسائل دعم للفنانة الكبيرة، داعيةً جمهورها ومحبيها إلى الدعاء لها بالسلامة والتعافي الكامل، ومتمنية لها عودة قريبة إلى الساحة الفنية وجمهورها العريض.

على الصعيد الفني، عبّر عدد كبير من نجوم الفن عن تضامنهم مع أنغام وحرصهم على دعمها معنويًا، من بينهم: عمرو دياب، سميرة سعيد، هند صبري، غادة عبد الرازق، أحمد جمال، شيكو، مي فاروق، مي عز الدين، نادية الجندي، وغيرهم.

كما نشر الإعلامي عمرو أديب رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وصف فيها أنغام بأنها "صوت مصر" وحالة فنية متفردة لن تتكرر، معبرًا عن تمنياته لها بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.