تونسيون يشتكون أزمة كهرباء مُربكة في عز الصيف

تحاول الجهات المختصة في ولاية سيدي بوزيد وسط تونس، مواجهة مشكلة الانقطاع المستمر لخدمات الماء والكهرباء، خلال الأيام الماضية، بينما تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

واشتكى سكان الولاية من الخسائر التي لحقت بهم جراء تلف المواد الغذائية المخزنة في الثلاجات والأضرار التي لحقت بالأجهزة الكهربائية المنزلية، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وأشار موقع إذاعة "موزاييك أف أم" إلى أن ظاهرة انقطاع الكهرباء والماء في ولاية سيدي بوزيد قد تفاقمت جراء خلل فني طرأ على محطّة تحويل الكهرباء للضغط العالي، مما استوجب تدخّل فريق مختصّ للإصلاح والصيانة.

ولمواجهة هذه المشكلة، أقرت اللجنة الجهوية في الولاية، إجراءات مستعجلة لتخفيف من حدة انقطاع الخدمات.

وتعهدت اللجنة خلال جلسة استثنائية بتوفير 3 مولدات طاقة بصفة استثنائية لتفادي انقطاع الكهرباء عن الآبار الكبرى لاستغلال وتوزيع المياه بسيدي بوزيد.

وقررت اللجنة وضع جميع الإمكانيات لتزويد الأحياء والمناطق الريفية بالماء عبر الصهاريج في إطار اللجان المحلية.