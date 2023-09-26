بعد محاكمة جماعية.. تبرئة زعيم "ملائكة الجحيم" في إسبانيا

برأت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، مواطنًا ألمانيًا متهمًا برئاسة عصابة إجرامية مرتبطة بنادي "هيلز إنجلز/ملائكة الجحيم"، للدراجات النارية، بعد محاكمة جماعية شملت 45 من الأعضاء المزعومين من النادي حول أنشطتهم في جزيرة مايوركا السياحية قبل عقد تقريبًا.

وواجه المتهمون عددًا كبيرًا من الاتهامات شملت الابتزاز وغسل الأموال وتهريب المخدرات والتورط في الدعارة والحيازة غير القانونية لأسلحة نارية.