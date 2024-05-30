سخرية من قعيد المجد بعد توثيقه "بطولة زائفة" لإخماد حريق (فيديو)
تعرض الشاب السعودي يزيد المطيري، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بلقبه الشهير "قعيد المجد" للانتقادات والسخرية بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يخمد حريقاً صغيراً.
ونشر قعيد المجد مقطع الفيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه تمكن من إخماد حريق كاد يتسبب بكارثة لعائلة في المكان على حد قوله.
لكن الفيديو جرَّ على قعيد المجد، سيلاً من التعليقات الساخرة، بسبب حرصه على تصوير إطفائه للحريق، سيما أنه نشر الفيديو مرفقاً مع صوت "شيلة"، وهي نوع من الأغاني الشعبية الحماسية.
وكتب أحد المغردين في موقع "إكس" ساخراً من قعيد المجد: "حريق هائل وأتى المدعو قعيد ومعرضاً حياته للخطر لكي ينقذ العالم وقام بإطفاء علبة صغيرة وقاموا بالتصوير لكي نعلق على هذا الحدث الخطير هههههههه".
وقال آخر في السياق الساخر ذاته: "أهم شي التصوير ولا ماني برايح، صوروني وأنا أخمد الحريق"، وعلق ثالث "خف علينا يا رجل الإطفاء".
ويقول بعض المدونين إن الحريق الصغير ناجم عن ماس كهربائي قرب لوحة تشير لمحطة وقود، وهو بعيد عن المحطة، ولا يستدعي القلق، ومن الخطأ إطفاؤه بمطفأة الحريق التقليدية.
ورد قعيد المجد على أحد المغردين، الذي تساءل عن سبب عدم طلب الإطفاء، بالقول: "ما فيه وقت نكلمهم والبانزين قريب من النار والحمد لله طفيناها".