سخرية من قعيد المجد بعد توثيقه "بطولة زائفة" لإخماد حريق (فيديو)

تعرض الشاب السعودي يزيد المطيري، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بلقبه الشهير "قعيد المجد" للانتقادات والسخرية بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يخمد حريقاً صغيراً.

ونشر قعيد المجد مقطع الفيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه تمكن من إخماد حريق كاد يتسبب بكارثة لعائلة في المكان على حد قوله.

لكن الفيديو جرَّ على قعيد المجد، سيلاً من التعليقات الساخرة، بسبب حرصه على تصوير إطفائه للحريق، سيما أنه نشر الفيديو مرفقاً مع صوت "شيلة"، وهي نوع من الأغاني الشعبية الحماسية.