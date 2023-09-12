حذر وترقب وإجراءات احترازية في مصر مع قرب الإعصار "دانيال"
امتد تأثير الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا بعنف، على مدار اليومين الماضيين، إلى السواحل المصرية، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب والحذر في مختلف مناطق البلاد.
وبحسب تقارير مصرية، تشهد القاهرة اليوم أجواء ملبدة بالغيوم مع بداية سقوط للأمطار، فيما تضرب أجواء ضبابية وترابية الإسكندرية.
وأثرت العاصفة "دانيال" على محافظة البحر الأحمر، حيث شهدت مدينتا "راس غارب" و"الغردقة"، صباح اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بشكل مغاير وانخفاضًا للرؤية.
وأشارت التقارير إلى أن المناطق المصرية بداية من الساحل الشمالي وصولًا إلى قرى الدلتا ومدن الصعيد، اتخذت إجراءات احترازية منذ أيام خاصة مع نشر تحذيرات عبر وسائل الإعلام.
وسبق أن كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية بشمال البلاد حتى شمال الصعيد، مرورًا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة.
وأكدت "الأرصاد"، في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أن العاصفة "دانيال" سيكون تأثيرها محدودًا في مصر بعد أن فقدت معظم قوتها أثناء وصولها لليابسة في ليبيا.