حذر وترقب وإجراءات احترازية في مصر مع قرب الإعصار "دانيال"

امتد تأثير الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا بعنف، على مدار اليومين الماضيين، إلى السواحل المصرية، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب والحذر في مختلف مناطق البلاد.

وبحسب تقارير مصرية، تشهد القاهرة اليوم أجواء ملبدة بالغيوم مع بداية سقوط للأمطار، فيما تضرب أجواء ضبابية وترابية الإسكندرية.