الأردن.. مواصلات مجانية احتفالا بعقد قران ولي العهد
احتفاء بعقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سيكون استخدام المواصلات العامة في العاصمة الأردنية عمان مجانا في الأول من حزيران المقبل الذي يصادف يوم زفاف الأمير.
جاء ذلك عبر إعلان لأمين عمان يوسف الشواربة اليوم السبت، في تغريدة على موقع "تويتر"، هنأ فيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، بمناسبة قرب زفاف ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال الشواربة إن "استخدام باص عمان والباص سريع التردد سيكون مجانا للمواطنين في الأول من حزيران المقبل، الذي يصادف عقد قران وحفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد".
وسيشهد عقد قران الأمير الأردني على الآنسة رجوة آل سيف، حضور عدد كبير من القادة والزعماء العرب والأجانب.
وأعلن البيت الأبيض أن السيدة الأولى زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستشارك في حفل زفاف ولي العهد الأردني.
كما أعلن ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما و كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي، حضور مراسم حفل الزفاف.
وستشارك في حفل الزفاف الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي، إلى جانب الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.