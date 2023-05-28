الأردن.. مواصلات مجانية احتفالا بعقد قران ولي العهد

جاء ذلك عبر إعلان لأمين عمان يوسف الشواربة اليوم السبت، في تغريدة على موقع "تويتر"، هنأ فيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، بمناسبة قرب زفاف ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقال الشواربة إن "استخدام باص عمان والباص سريع التردد سيكون مجانا للمواطنين في الأول من حزيران المقبل، الذي يصادف عقد قران وحفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد".