اقتحام حفلات الأعراس يتسبب بموجة غضب في الشارع السوري

تسبب انتشار فيديوهاتٍ تصور مشاهد لاقتحام حفلات للأعراس في سوريا، بموجة غضب على السوشيال ميديا، حيث اعتبره المتابعون تدخلاً غير مبرر في حياة الناس الخاصة.

وتبعاً لما أوردته الصفحات الإخبارية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شهدت منطقة القريتين في ريف حمص، ومدينة أريحا بريف إدلب، حادثتين منفصلتين، قامت خلالهما مجموعات أمنية، باقتحام حفلتي عرس والتدخل في مجريات الحفلة، ما أثار استياء الحاضرين.

وأظهر أحد الفيديوهات، عناصر الأمن يداهمون عرساً في مدينة أريحا بريف إدلب، ثم يقومون بفك ومصادرة أجهزة الصوت، بحجة أنها تسبب إزعاجاً للأهالي، ما أدى لحدوث اصطدام مع الحاضرين كما خرجت تظاهرة أمام الصالة طالبت بالكرامة وعدم التدخل بشؤون الناس الشخصية.

وفي منطقة القريتين بريف حمص، اقتحمت مجموعة من الأشخاص أحد حفلات الزفاف، مطالبة الحضور بإيقاف التدخين والنراجيل، ما أثار دهشة وغضب المدعوين. كما قام أحد افراد المجموعة بإلقاء خطبة طالب فيها المدعوين، عبر مكبرات الصوت، بالتزام القيم الدينية وعدم إقامة الحفلات.

وانتقد المتابعون تصرفات الأمن والمجموعات المتطرفة، وقال بعضهم إن احترام حرية الأهالي في مناسباتهم الخاصة، أمر ضروري يكفله القانون، وتساءل بعضهم لماذا تتم ملاحقة الناس إلى داخل الصالات، لفرض أو منع طقوس طبيعية لا تشكل خطراً على أحد؟

وقال أحد المعلقين: "على الدولة ترك الناس وحريتهم. اللي بدو يغني له الحق. واللي بدو يصلي له الحق. لا تتدخلوا". فيما كتب آخر: "شو هالفوضى.. إلى أين ذاهبه سوريا.. إلى العصر الجاهلي؟".

وخلال الفترة السابقة، تعرضت عدة مطاعم بدمشق، إلى هجوم من قبل الأمن ومجموعات مسلحة، كما تعرض العديد من الأشخاص للتوقيف في الشارع؛ بسبب لباسهم أو للسؤال عن صلة القرابة التي تربطهم مع النساء اللواتي يرافقنهم، ما سبّب انتقادات واسعة للحكومة ووزارة الداخلية بشكل خاص.