"بيج ياسمين" تهاجم المطالبين بسجنها لتشبهها بالرجال (فيديو)

خرجت البلوغر الشهيرة ولاعبة كمال الأجسام المصرية ياسمين عادل التي تطلق على نفسها لقب "بيج ياسمين"، للرد على المطالبين بالقبض عليها أسوة بغيرها من البلوغرز والمشاهير الذين تم توقيفهم خلال الأيام الأخيرة.

وجاء ذلك، بعد أنباء تداولتها مواقع ومنصات عن تقديم أحد المحامين بلاغاً للنائب العام يطالب بالقبض على "بيج ياسمين" بتهمة التشبه بالرجال والإساءة لصورة المرأة المصرية، ونشر مقاطع وألفاظ تخالف تقاليد المجتمع وغيرها.

وقالت ياسمين في مقطع مصور نشرته عبر "ستوري" إنستغرام الخاص بها: "ثلاث سنين على تيك توك أقصى شيء حصلت عليه هو وردة"، على حد قولها.

وأضافت: "أكيد القانون صاحي وعارف مين بيتربح ومين بيعمل إعلانات ومين ما بيعملش، أنا بصرف أصلاً عالسوشال ميديا، وأنا مش بقول ألفاظ وحشة وفيديوهاتي متسجلة ولا تحتوي إيحاءات ولا يوجد فيها تعرٍ".

وفي منشور آخر كتبت ياسمين: "لا ركزوا. أنا اسمي ((الكابتن) بيج ياسمين. اتمرنت وتعبت 21 سنة يعني أكثر من تلتين عمري عشان ابقا كوتش واحترف في مجالي، ومن يوم ما ظهرت وأنا بقول في كل اللقاءات التلفزيونية أنا مش بلوغر".

وأضافت: "متعبتش طول حياتي وبقيت رقم 1 في مجالي اللي محبتش غيره وجمبهم شقى ودراسة في كلية تجارة عشان أجيب جيد جداً وأرفض أبقى معيدة في الجامعة اللي بيحلم بيها أتخنكو لأجل كلمة ((كابتن) عشان في الآخر أتسمى بلوغر".

واعتبرت ياسمين أن "البلوغر مهنة وصفة من لا مهنة وصفة له"، متابعة: "مطلعتش عملت إعلانات ولا ليبسينج على أغاني واتشهرت عشان يتقال عني بلوغر".

واختتمت ياسمين عادل منشورها، الذي أرفقته بصورة لها تبرز فيها إطلالتها الجديدة برسالة تحذيرية قائلة: "مسمعش حد بقا يقول بلوغر دي تاني. اسمي كابتن بيج ياسمين".

يذكر أن ياسمين كانت قد أحدثت صدمة في الأوساط المصرية المختلفة بعدما نشرت على مدار الأيام الماضية مقاطع وصور لها بإطلالة أنثوية طاغية، حيث تخلصت من الشخصية الذكورية التي كانت عليها وارتدت فستاناً، وأطالت شعرها ووضعت مساحيق التجميل.

ورأى طيف واسع من المتابعين والمعلقين أن "بيج ياسمين" لجأت إلى تلك الخطوة حتى لا تشملها الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية في مصر وطالت عشرات البلوغرز ومشاهير "تيك توك"، حيث تم توقيفهم بتهم نشر الفساد والفضائح والتكسب وغيرها.

ودأبت ياسمين على نشر صور ومقاطع فيديو لها خلال ممارستها رياضة كمال الأجسام أو في حياتها العامة، وهي بهيئة ذكورية خالصة، حيث تظهر بشعر قصير كالشبان وترتدي ملابس رجالية، وتعيش حياة أقرب ما تكون لحياة الذكور، وهو ما عرضها للانتقادات باستمرار.