علّق الفنان المصري حمادة هلال، لأول مرة، على حالة الجدل الذي أثارها بعد ظهوره بـإطلالة مختلفة، في أحدث جلسة تصوير، مشيرًا إلى أن السبب هو أغنية جديدة من المقرر طرحها قريبًا.

وظهر حمادة هلال بشعر طويل، بينما ارتدى أساور وسلاسل ذهبية، وحمل بيده سيجار فاخرًا، وعلّق، قائلا: "حلو كده ولا أزود سيشوار؟".

وقال حمادة هلال في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن هذه الإطلالة من أغنية جديدة سيطرحها قريبًا تحمل اسم "حصل"، وسيظهر بها بأكثر من شخصية، مضيفًا:"هذه الشخصية الأولى في الأغنية، وسأظهر بشخصيات أخرى".

وحول الجدل الذي أثارته الإطلالة، ومقارنتها بشخصية صابر المداح التي قدمها في مسلسله الشهير، قال هلال: "سعيد بهذا الجدل، وإللي كنت عايزه حصل الحمد لله".

وأضاف حمادة هلال متحدثًا عن الأغنية: "الفترة دي صعبة، وكنت محتاجًا فكرة مختلفة عليَّ، والغنوة مهمة، وفيها كلام مهم داير وسط البشر، وفيها أشخاص كتير".