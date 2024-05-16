تعرف على المسلسل السعودي الأعلى مشاهدة عبر مواقع التواصل

أعلنت مجموعة "روتانا" السعودية عن اسم المسلسل الذي حقق نجاحاً ساحقاً وحظي بأعلى نسبة مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان لها: "تصدّر مسلسل (شباب البومب) المسلسل الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت أن المسلسل "حصد 340 مليون مشاهدة خلال رمضان بفضل محتواه الذي نال إعجاب الملايين وعكس شعبيته الواسعة".

يذكر أن "شباب البومب" مسلسل سعودي حقق نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الجمهور الخليجي، على مدار 12 جزء تم عرضها خلال السنوات الماضية.