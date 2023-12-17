تقرير: المراهنة بالمال عبر الإنترنت ترتفع بين طلبة إسبانيا

أفاد التقرير الصادر عن وزارة الصحة الإسبانية حول "الإدمان السلوكي واضطرابات الإدمان الأخرى"، أن 21.5% من الطلبة الإسبان راهنوا بالمال عبر الإنترنت أو وجهًا لوجه في العام الماضي.

وكشف التقرير الذي نشره موقع "إنفوباي" الإخباري، بأن عدد الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، قد وصل بينهم معدل انتشار المراهنة بالمال عبر الإنترنت في العام الماضي، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 10.7%.

وتُعد الفئات العمرية التي تتراوح بين 18 - 34 عامًا من أعلى النسب المئوية لانتشار المراهنة عبر الإنترنت إذ وصلت إلى 6.5% بين من تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا و8.4% بين 25-34 عامًا.