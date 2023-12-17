تقرير: المراهنة بالمال عبر الإنترنت ترتفع بين طلبة إسبانيا
أفاد التقرير الصادر عن وزارة الصحة الإسبانية حول "الإدمان السلوكي واضطرابات الإدمان الأخرى"، أن 21.5% من الطلبة الإسبان راهنوا بالمال عبر الإنترنت أو وجهًا لوجه في العام الماضي.
وكشف التقرير الذي نشره موقع "إنفوباي" الإخباري، بأن عدد الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، قد وصل بينهم معدل انتشار المراهنة بالمال عبر الإنترنت في العام الماضي، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 10.7%.
وتُعد الفئات العمرية التي تتراوح بين 18 - 34 عامًا من أعلى النسب المئوية لانتشار المراهنة عبر الإنترنت إذ وصلت إلى 6.5% بين من تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا و8.4% بين 25-34 عامًا.
ورغم ذلك، فإن المراهنة وجهًا لوجه هي الأكثر انتشارًا، إذ إن 57.4% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا راهنوا بالمال في العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تُعد المراهنة وجهًا لوجه أكثر انتشارًا بين الطلبة من المراهنة بالمال عبر الإنترنت، إذ تبلغ نسبة انتشارها 17.7%.
كما لفت التقرير إلى أن السكان الذكور هم الأكثر مشاركة في هذا النوع من الأنشطة، إذ يُراهنون أكثر عبر الإنترنت بـ 17.1% مقارنة بـ 4.3% لدى النساء، وبنسبة 23.4% وجهًا لوجه.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري