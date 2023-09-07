انتقامًا من العروس.. شاب يطلق النار على عريس في ليلة زفافه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مأساوي في ولاية ديار بكر في تركيا، أظهر اقتحام شاب لحفل زفاف وإطلاقه النار على العريس.
وفي التفاصيل ووفقًا لموقع "بني شفق" التركي فإن الجاني أقدم على جريمته وذلك بسبب العروس التي رفضته عندما تقدَّم لخطبتها، فقرر الانتقام منها بإنهاء حياة عريسها.
وتسبب الجاني بإصابة خطرة للعريس وإصابة طفل كان بجواره بسبب رصاصة مرتدة، بحسب ما أظهرت الكاميرات الداخلية ومقاطع المدعوين.
وباشرت شرطة المنطقة بالتحقيق في الحادثة وألقت القبض على مطلق النار الذي كان لاذ بالفرار فور ارتكابه الجريمة، وما زال التحقيق مستمرًا في الحادث.
وتم نقل العريس على الفور إلى مستشفى خاص بواسطة أقاربه لتلقي العلاج اللازم.