انتقامًا من العروس.. شاب يطلق النار على عريس في ليلة زفافه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مأساوي في ولاية ديار بكر في تركيا، أظهر اقتحام شاب لحفل زفاف وإطلاقه النار على العريس.

وفي التفاصيل ووفقًا لموقع "بني شفق" التركي فإن الجاني أقدم على جريمته وذلك بسبب العروس التي رفضته عندما تقدَّم لخطبتها، فقرر الانتقام منها بإنهاء حياة عريسها.