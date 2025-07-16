وفاة المغني الشعبي المصري ضياء عز الدين

أعلنت مصادر في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء، وفاة المغني الشعبي ضياء عز الدين، خلال عملية قسطرة في القلب.

ونعى "البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية" المغني الراحل ضياء عز الدين، في بيان له نشره عبر حسابه في "فيسبوك".

وجاء في البيان: "ينعى العاملون في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، المطرب نجم فرقة أنغام الشباب ضياء عز الدين، ربنا يتولاه بعفوه الكريم وواسع رحمته".

الأستاذ تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ينعى المطرب نجم فرقة أنغام الشباب ضياء عز الدين Posted by ‎المركز الإعلامي للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية‎ on Wednesday, July 16, 2025

وفي منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، نعى رئيس البيت الفني تامر عبد المنعم الفنان الراحل، وكتب: "ببالغ الحزن والأسى أنعى الزميل المطرب ضياء عز الدين من فرقة أنغام الشباب بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الذي وافته المنيه منذ قليل. للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص عزائي".

ببالغ الحزن والاسي انعي الزميل المطرب ضياء عز الدين من فرقة انغام الشباب بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الذي... Posted by Tamer Abd Elmoneim on Wednesday, July 16, 2025

وأفادت مصادر مصرية بأنه سيتم تشييع جثمان الراحل ضياء عز الدين من مسجد السيدة نفيسة يوم الخميس عقب صلاة الظهر.

ويعرف ضياء عز الدين بأنه من فناني "جيل التسعينيات" كما يطلق عليه، وشهدت السنوات الأخيرة غيابه عن الساحة الفنية.

يذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت وفاة اثنين من المغنيين الشعبيين في مصر، هما أحمد عامر ومحمد عواد نتيجة تعرضهما لوعكة صحة مفاجئة.