كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل الشاب الأردني نمر النادي الذي تم العثور على أجزاء من جثمانه بأماكن مختلفة من محافظة البلقاء الأردنية في جريمة مروعة هزت الرأي العام في البلاد، وشهدت موجة واسعة من الغضب والاستنكار.

ونقلت تقارير صحفية محلية عن مصادر تأكيدها أن الفحص الأولي من جانب فريق أخصائي في الطب الشرعي، أظهر أن الضحية قُتل قبل وقت قصير من العثور على أجزاء جثمانه.

وأضافت المصادر أنه من خلال الفحوصات الأولية تبين أن الجثة قُطِّعَت بمنشار.

وأكدت التحقيقات أن القاتل كان يتابع مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة متخصصة في تقديم شروحات عملية حول عملية تقطيع الجثامين.

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وكان أحد الرعاة عثر على قطعة من أشلاء الضحية البالغ من العمر 40 عامًا، بالقرب من الطريق المؤدي إلى منطقة "عين باشا"، قرب جسر "سلحوب"، الاثنين الماضي.

وبمجرد تحديد هوية الجثة، تمكن الفريق الخاص من تحديد مكان أحد أصدقاء الضحية، وضُبِط بعد حصر الاشتباه به، إذ اعترف المشتبه به بقتل الضحية في أثناء وجوده في منزله بسكين بعد مشاجرة حامية.

والقاتل هو صديق المجني عليه، ويعمل معه منذ 3 أعوام، ووظيفته ممرض تخدير.

وأخذ القاتل من المجني عليه مبلغًا من المال يتجاوز الـ150 ألف دينار لتشغيله له واستثماره، ولكنه لم يعط المغدور أي أرباح عليها لمدة تزيد عن عام، ما استدعاه لمطالبته مرارًا بالمبلغ دون فائدة.

وفجأة اتصل القاتل بصديقه وشريكه، وطلب منه الحضور إلى منزله ليعطيه جزءًا من المبلغ، ولكنه وجه له طعنةً قاتلة، وبعد التأكد من موته قرر تقطيع جثته إلى أجزاء.