البرازيل: قتلى وجرحى بالعشرات في حادث سير مروع

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم السبت، أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 45 آخرون في حادث سير بين شاحنة وحافلة في وسط غرب البلاد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، وقع الحادث، مساء الجمعة، قرب مدينة لوكاس دو ريو فيردي بولاية ماتو غروسو.

وذكرت شرطة المرور الفدرالية أن اصطداما وقع بين الحافلة التي كانت تسافر بين عاصمة الولاية كويابا وسينوب وشاحنة تنقل بذور القطن، مؤكدة أن "الحادث أسفر عن مقتل 11 شخصا"، وأصيب سائق الشاحنة بجروح طفيفة.

والأحد الماضي قُتل 8 أشخاص في حادث سير بين سيارتين ودراجة نارية على طريق بولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل.

وفي أيار/مايو الماضي أسفر حادث سير بين حافلة صغيرة وشاحنة عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في الولاية نفسها.