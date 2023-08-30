دراسة صادمة بشأن إنجاب الفتيات في اليابان

قال المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي في اليابان، الأربعاء، إن نحو ثلث الفتيات في سن 18 عاما باليابان قد لا ينجبن أبدا.

يأتي ذلك في أحدث بيانات تشير إلى معركة شاقة بانتظار البلاد لوقف تناقص أعداد السكان في الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقدر المعهد في تقرير له أن 33.4% من الفتيات المولودات في 2005 لن ينجبن. وقدر أن النسبة ستكون 24.6% في أكثر السيناريوهات تفاؤلا، و42% في أسوئها.

ووعد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في يونيو/حزيران، بمعالجة الأزمة السكانية بإجراءات "غير مسبوقة" تشمل زيادة المبالغ المالية المقدمة للعائلات التي لديها 3 أطفال أو أكثر.

غير أن استطلاعا للرأي، أجرته وكالة أخبار "كيودو" ونشرته لاحقاً، أظهر أن حوالي ثلثي الشعب لا يشعر بتفاؤل إزاء جدوى السياسات الجديدة.

وقالت آنا تاناكا (23 عاما) إنه "مع ارتفاع تكاليف المعيشة، لا أعتقد أن الناس يشعرون بأنهم قادرون على تحمل نفقات تربية أطفال، أو أنهم سيقولون بارتياح إنهم يرغبون في إنجاب أطفال".