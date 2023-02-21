هاري ستايلز يشرب من حذائه على المسرح

وبعد تداول الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، علق ستايلز على إحداها قائلًا: "هذا واحد من أكثر التصرفات إثارة للاشمئزاز التي شهدتها على الإطلاق".

تقليد قديم

وبينت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن تصرف ساتيلز يعتبر تقليدًا تاريخيًّا يرجع لبداية القرن العشرين في أستراليا، ويطلق عليه اسم Shoey أي "الحذاء"، ويفعله الناس عادة لاعتقادهم بأنه يجلب الحظ السعيد لصاحبه.

وعام 2016 احتفل جاك ميلر، متسابق الدراجات النارية الأسترالي، بأول فوز له بالشرب من حذائه، كما نفّذ دانييل ريكاردو، سائق الفورمولا 1 الأسترالي التصرف نفسه عند فوزه بالسباق العالمي.

يذكر أن ستايلز وصل إلى أستراليا أخيرًا لإحياء حفل فيها، وذلك بعد النجاح الذي حققه في حفل توزيع جوائز غرامي الأخير، حيث حصل على جائزة أفضل ألبوم.