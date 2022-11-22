موظف سعودي يفاجئ وزارته بطلب غريب يتعلق بكأس العالم

تلقت وزارة العدل السعودية، يوم الثلاثاء، طلباً غريباً من أحد الموظفين العاملين لديها، يتعلق بمونديال كأس العالم الذي تستضيفه قطر المجاورة ويشارك فيه المنتخب السعودي، قبل أن تفاجئ صاحب الطلب بالموافقة.

وورد السؤال إلى حساب "التواصل العدلي" التابع للوزارة في تويتر، والمخصص للإجابة على أسئلة حول الأحكام القضائية وتنفيذها والغرامات والإرث، لكن صاحبه يسأل عن إمكانية مشاهدة مباراة منتخب السعودية التي ستقام خلال فترة الدوام الرسمي.

ويقول صاحب السؤال إنه موظف في الوزارة، ويريد مشاهدة مباراة الفريق السعودي مع نظيره الأرجنتيني التي ستقام في الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء، ليرد القائمون على الحساب بالقول "نفيدكم بأنه يمكنك ذلك دعماً لمنتخبنا الوطني، وذلك بعد التنسيق مع المدير المباشر".