موظف سعودي يفاجئ وزارته بطلب غريب يتعلق بكأس العالم
تلقت وزارة العدل السعودية، يوم الثلاثاء، طلباً غريباً من أحد الموظفين العاملين لديها، يتعلق بمونديال كأس العالم الذي تستضيفه قطر المجاورة ويشارك فيه المنتخب السعودي، قبل أن تفاجئ صاحب الطلب بالموافقة.
وورد السؤال إلى حساب "التواصل العدلي" التابع للوزارة في تويتر، والمخصص للإجابة على أسئلة حول الأحكام القضائية وتنفيذها والغرامات والإرث، لكن صاحبه يسأل عن إمكانية مشاهدة مباراة منتخب السعودية التي ستقام خلال فترة الدوام الرسمي.
ويقول صاحب السؤال إنه موظف في الوزارة، ويريد مشاهدة مباراة الفريق السعودي مع نظيره الأرجنتيني التي ستقام في الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء، ليرد القائمون على الحساب بالقول "نفيدكم بأنه يمكنك ذلك دعماً لمنتخبنا الوطني، وذلك بعد التنسيق مع المدير المباشر".
وقالت وسائل إعلام وصحفيين في السعودية إن كثيراً من المؤسسات الحكومية ستسمح لموظفيها بمشاهدة المباراة بعد التنسيق مع المدراء المباشرين لضمان عدم توقف العمل.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي بعد أن جاء في مجموعة صعبة تضم أيضاً المكسيك وبولندا.
وللمونديال الحالي خصوصية في السعودية، حيث يقام لأول مرة في بلد مجاور يرتبط بمعبر بري مع المملكة، ما يسهل على عدد كبير من المشجعين السعوديين مؤازرة منتخب بلادهم في مبارياته.
وأقامت السعودية مركزاً في العاصمة الدوحة تحت اسم البيت السعودي، وهو مساحة مفتوحة تتسع لآلاف المشجعين الذين يمكنهم مشاهدة جميع مباريات المونديال عبر شاشات عملاقة.
كما نصبت المملكة شاشات عملاقة في الساحات الرئيسية في المدن، ليتسنى للمشجعين مشاهدة المباريات بشكل جماعي.
وسمحت السعودية للمشجعين الحاملين لبطاقة "هيا" الخاصة بمشجعي نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر، خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر المقبلين، الإقامة في المملكة لمدة 60 يومًا بعد الحصول على تأشيرة الإقامة عبر المنصة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتأشيرات.
ويمكن للمشجعين الحاصلين على تأشيرة الإقامة الدخول والخروج من السعودية عدة مرات أثناء فترة سريان التأشيرة 60 يومًا وليس من الضروري أن يكون الدخول المسبق لقطر شرطًا للإقامة في السعودية خلال نهائيات كأس العالم، لكن بشرط حصول المشجعين على تأمين صحي قبل القدوم للمملكة.