اعتداء بالضرب على طفل يبيع الحلوى يثير غضب المصريين (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية المختصة في مصر ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعرض طفل يبيع الحلوى في شوارع محافظة الغربية للاعتداء بالضرب على يد سائق إحدى السيارات المارة من مكان تجول الطفل الصغير.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية عن تعرض الطفل للاعتداء، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطفل بائع الحلوى، ووجدت أنه بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شمال مصر.

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وبحسب صحف محلية، استدعت الأجهزة الأمنية الطفل للاستجواب في الواقعة المتداولة، حيث حضر برفقة والده الذي أفاد بأن طفله تعرض للنهر والاعتداء بالضرب من شخص كان يستقل سيارته، دون إحداث الإصابات به.

كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد إحدى السيارات بالتعدى بالضرب على طفل يبيع الحلوى بالغربية. بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد الطفل المُشار إليه (بائع مُتجول - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية).. وبإستدعائه حضر رفقة والده ، وقرر الأخير أنه حال قيام نجله بعرض الحلوى على أحد الأشخاص (يستقل سيارة ملاكى) لشرائها ، قام الأخير بنهره والتعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات".. وتم تحديد وضبط مُستقل السيارة (مُهندس - مُقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لقيام الطفل المذكور بالطرق على زُجاج سيارته والإلحاح عليه لشراء الحلوى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. #وزارة_الداخلية Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Saturday, July 19, 2025

بناء عليه، تم تحديد هوية قائد السيارة وضبطه، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، متذرعاً بإلحاح الطفل عليه عبر الطرق على زجاج سيارته لشراء الحلوى، ما دفعه للانفعال والاعتداء على الطفل.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المهندس سائق السيارة، الذي اعتدى على الطفل بالضرب، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، في إطار حرص الأجهزة الأمنية في مصر على رصد أي حوادث مشابهة، لمنع تكرارها من جديد، وفق وسائل إعلام مصرية.