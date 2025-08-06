القبض على البلوغر "أم عمر فراولة" وحبس "بيتر تاتو"

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوغر المعروفة باسم "أم عمر فراولة" في محافظة الإسكندرية، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وإساءة استخدام وسائل التواصل.

جاءت هذه الخطوة عقب تلقي الجهات المختصة بلاغات متعددة ضد المتهمة، أفاد مقدموها بأن "أم عمر فراولة" دأبت على بث محتوى يتضمن ألفاظًا غير لائقة وسلوكات تتنافى مع القيم الأخلاقية والتقاليد الراسخة للمجتمع المصري، لا سيما أن المقاطع المرئية الخاصة بها احتوت على عبارات سب وقذف.

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وفي سياق متصل، أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس البلوغر "بيتر تاتو" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات بالفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال محتوى لا يليق بتقاليد المجتمع المصري.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "بيتر تاتو" بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل إلى النائب العام، اتهمه فيه بنشر محتوى إلكتروني مُخل بالحياء ومحرض على الفسق والفجور، ومنافٍ للآداب العامة والقيم الدينية، وذلك عبر نشر مقاطع مرئية تتضمن ممارسات غير أخلاقية خلال قيامه برسم الوشم للنساء.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تواصل جهات التحقيق المصرية تحقيقاتها مع عدد من البلوغرز الذين تم توقيفهم وحبسهم احتياطيًا على خلفية اتهامات بنشر محتوى مخل بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور بهدف تحقيق أرباح مادية وزيادة نسب المشاهدة.

ومن أبرز المتهمين البلوغر سوزي الأردنية، وعلياء قمرون، وقمر الوكالة، وشاكر، ومحمد عبد العاطي، ومُداهم وآخرون.