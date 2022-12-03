كشف تفاصيل انتحار مصري قبل زفافه بأيام.. ووالداه يتهمان خطيبته
كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، تفاصيل واقعة انتحار عريس داخل شقة الزوجية قبل أيام من زفافه، والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية.
وأشارت وزارة الداخلية المصرية، في بيان اليوم السبت، إلى تلقي بلاغ من والدي شاب، يفيدان فيه بانتحار ابنهما شنقا داخل شقة سكنية "مستأجرة" والمقرر زواجه فيها في مركز المحلة في محافظة الغربية.
ولفت البيان، إلى أنه تبين للأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع البلاغ، وسؤال خطيبة المتوفي، أن الخطيبة أقرت بأنها كانت برفقته في الشقة المشار إليها لتنظيفها نظرا لقرب زواجهما.
وأضافت خطيبة الشاب أنه حدثت بينهما مشادة كلامية وتركته وانصرفت عقب ذلك، ولدى معاودتها الاتصال به أكثر من مرة للاطمئنان عليه، لم يتجاوب معها.
وتابعت: "وبالعودة إلى الشقة مرة أخرى، فوجئت به مسجى في أرضية الغرفة بجوار سلم خشبي، فقمت بالاتصال بأحد أصدقائه (عامل) والذي حضر وبرفقته نجل عمه، وقاما بمساعدتي ونقله إلى المستشفى، إلا أننا فوجئنا بوفاته، وبسؤال المذكورين، أيدا ما سبق".
ولدى سؤال والدي المتوفي، أيدا ما سبق أيضا، ولكنهما اتهما خطيبة نجلهم بالتسبب في سوء حالته النفسية لكثرة الخلافات بينهما، ما دفعه للانتحار.
واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتمت الإحالة للنيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.