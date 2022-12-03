كشف تفاصيل انتحار مصري قبل زفافه بأيام.. ووالداه يتهمان خطيبته

ولفت البيان، إلى أنه تبين للأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع البلاغ، وسؤال خطيبة المتوفي، أن الخطيبة أقرت بأنها كانت برفقته في الشقة المشار إليها لتنظيفها نظرا لقرب زواجهما.

وأضافت خطيبة الشاب أنه حدثت بينهما مشادة كلامية وتركته وانصرفت عقب ذلك، ولدى معاودتها الاتصال به أكثر من مرة للاطمئنان عليه، لم يتجاوب معها.