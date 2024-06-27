صالح الحايك يهاجم ياسر العظمة ويصفه بقلة الوفاء

"لم يعاملني بصدق"

واستذكر الحايك بأسى مقابلة جمعته بالعظمة صدفة، أثناء تصوير حلقة من "مرايا" بالقرب من بيته، حيث سأله العظمة حينها "ليش انت لسه عم تمثل".

وأضاف الحايك: "قلت له بالطبع أمثل. ومن قال إنني توقفت عن العمل. كان اسمي دائم الحضور في الإذاعة والتلفزيون".

وأشار الحايك إلى أن علاقته بالعظمة كانت جيدة جداً، ولم يشُبْها أي خلافات، لذلك فإن موقفه السلبي منه لم يكن مفهومًا بالنسبة للحايك. ويضيف صالح: "ركز ياسر العظمة في أعماله، على الأخلاق والصدق في التعامل، لكنه لم يعاملني بصدق وأخلاق. باعنا الأخلاق في الدراما، ولم يمارسها على أرض الواقع".

قلة الوفاء وباب الحارة

وشكا الحايك من قلة الوفاء في الوسط الفني، وعاد إلى فترات قديمة، عندما اكتشف الفنان زياد مولوي، بائع الدخان في شارع النصر، الذي طلب من الحايك الحصول على فرصة للتمثيل، فأوصله للإذاعة، وقدم أول دور له.

وأضاف الحايك: "جاء دريد لحام بالصدفة أثناء تمثيل زياد مولوي لدور القاضي في إحدى الحلقات، وطلب من زياد المشاركة معه في حمام الهنا.. لكن زياد في إحدى مقابلاته، لم يذكرني أيضاً، وقال إن من اكتشفه هو دريد لحام".

كما تحدث الحايك عن مشاركته في "باب الحارة"، ومحاربة بعض الفنانين له واضطراره للابتعاد عن المسلسل، ثم العودة في الجزء العاشر وما تلاه. وأضاف: "البطولة في باب الحارة جماعية، ويرجع للجميع الفضل في نجاحه، لكن بعض الفنانين يعيشون نرجسية غريبة ويحاربون زملاءهم بشكل غير مفهوم".

وقال الحايك: "يمكن منافستي في الفن، لكن قطع الرزق لا تبرير له أبدًا. بعض الفنانين يحاربون غيرهم في لقمة العيش للأسف".

يذكر أن الفنان صالح الحايك، صاحب تجربة غنية، وهو من مؤسسي نقابة الفنانين السوريين، له أكثر من 50 عملًا فنيًّا، تتنوع بين مسلسلات وأفلام سينمائية ومسرحيات.