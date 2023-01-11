"أرنب القزم".. أصغر سلالة أرانب في العالم ومهدد بالانقراض

يعد "أرنب القزم" أصغر وأندر سلالة أرانب في العالم، ويزن هذا الأرنب أقل من 500 غرام، وهو ما يمكن وضعه في راحة اليد بسهولة، ويوجد هذا النوع من الأرانب في منطقة واحدة من حوض كولومبيا بولاية واشنطن.

وبالرغم من أن الأرانب في العموم هي حيوانات أليفة رائعة، إلا أن سلالة أرنب القزم متقلبة وعصبية، وباعتبارها من الأنواع المهددة بالانقراض، فلا يوجد الكثير منها، حيث تم الإعلان عن انقراض السلالة، في 2001، عندما تم جمع آخر 14 أرنبًا من موطنها الأصلي ووضعها في برنامج التربية، الذي يهدف إلى الحفاظ على النباتات والحيوانات ضمن بيئة محكمة.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها العلماء للحفاظ على هذه السلالة، لم تتكاثر السلالة في بيئة الأسر، كما هو متوقع، وربما يرجع ذلك إلى التوالد الداخلي الذي يحدث بين تزاوج حيوانين من أبوين متشابهين ومرتبطين وراثيًا.