"أرنب القزم".. أصغر سلالة أرانب في العالم ومهدد بالانقراض
يعد "أرنب القزم" أصغر وأندر سلالة أرانب في العالم، ويزن هذا الأرنب أقل من 500 غرام، وهو ما يمكن وضعه في راحة اليد بسهولة، ويوجد هذا النوع من الأرانب في منطقة واحدة من حوض كولومبيا بولاية واشنطن.
وبالرغم من أن الأرانب في العموم هي حيوانات أليفة رائعة، إلا أن سلالة أرنب القزم متقلبة وعصبية، وباعتبارها من الأنواع المهددة بالانقراض، فلا يوجد الكثير منها، حيث تم الإعلان عن انقراض السلالة، في 2001، عندما تم جمع آخر 14 أرنبًا من موطنها الأصلي ووضعها في برنامج التربية، الذي يهدف إلى الحفاظ على النباتات والحيوانات ضمن بيئة محكمة.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها العلماء للحفاظ على هذه السلالة، لم تتكاثر السلالة في بيئة الأسر، كما هو متوقع، وربما يرجع ذلك إلى التوالد الداخلي الذي يحدث بين تزاوج حيوانين من أبوين متشابهين ومرتبطين وراثيًا.
وكان قد نفق آخر ذكرين أصيلين، في 2006 و2008، لذا مات معهما الحمض النووي الأصلي للسلالة، إلا أن العلماء تمكنوا من إنقاذ السلالة بخلطها مع سلالة Idaho pygmy.
وتتغذى سلالة "pygmy" على نبات الميرمية في فصل الشتاء، ويعد فقدان موطنه بسبب التنمية الزراعية وحرائق الغابات أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انقراضه بالإضافة إلى الافتراس.
وتزن الأرانب البالغة ما بين 375 و 500 غرام، ويبلغ طولها ما بين 23.5 و 29.5 سنتيمتر، وتعد الإناث أكبر قليلًا من الذكور، وبسبب ندرة هذه السلالة، فإن أقرب خيار لها في الشبه والحجم هو سلالة "الأرنب القزم الهولندي" التي يتراوح سعرها بين 30 و 90 دولارًا، ويمكن اقتناء إحداها حال الرغبة في ذلك.