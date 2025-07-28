عدة إصابات بإطلاق نار في ولاية نيفادا الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن حادث إطلاق نار شارك فيه رجال الشرطة في كازينو ومنتجع في مدينة رينو بولاية نيفادا اليوم الاثنين أسفر عن وقوع إصابات متعددة، موضحة أن المشتبه به قيد الاحتجاز.

وأشار متحدث باسم شرطة مقاطعة واشو إلى وقوع إطلاق نار شارك فيه شرطي في منتجع "جراند سييرا"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، بحسب الوكالة الألمانية "د ب أ".

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وحذر قسم شرطة رينو السكان وطالبهم بالابتعاد عن المنطقة.

وشوهدت عدة سيارات تابعة لخدمات الطوارئ، ومن بينها العديد من سيارات الإسعاف، خارج الكازينو اليوم الاثنين. ولم تحدد الشرطة بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا.