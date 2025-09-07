تأجيل محاكمة سارة خليفة في "قضية المخدرات الكبرى"

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المنتجة ومنظمة الحفلات سارة خليفة و28 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، إلى 4 أكتوبر 2025.

وجاء قرار التأجيل لطلب استخراج صورة رسمية من أمر منع التصرف في الأموال، إلى جانب شهادة منسوخة من تقارير الطب الشرعي.

وتدور أحداث القضية حول اتهام المتهمين بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد تصنيعها وبيعها، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص؛ ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان دفاع سارة خليفة تقدم بعدة طلبات للمحكمة من بينها الحصول على استعلام رسمي من شركات المحمول بشأن النطاق الجغرافي لهواتفها، إلى جانب ضم أحراز الهواتف المحمولة المزعوم ضبطها مع موكلته، والاطلاع عليها لبيان ما إذا كانت تحتوي على أي أدلة، والصادر والوارد لهواتفها المحمولة الستة، خاصةً في الفترة من 17 حتى 19 أبريل 2025، لتأكيد وجودها في مكان آخر وقت الأحداث محل التحقيق.

كما طالب دفاع سارة خليفة بضرورة تسليم هواتف والدة وزوجة شقيق سارة خليفة المضبوطة لدى إدارة مكافحة المخدرات، لعرضها على المحكمة ضمن أوراق القضية.

ولم تنته طلبات الدفاع، حيث طالب دفاع سارة خليفة بضم التقارير الطبية الخاصة بها نظرا لأنها تعاني من عاهة مستديمة.

وعلى صعيد آخر بينت التحقيقات أن المتهم فتحي الأبيض مقضي عليه بالسجن 25 عاما في قضية اتجار بالمواد المخدرة، وثبت من فحص الهواتف المحمولة للمتهمين في قضية سارة خليفة، وجود محادثات بين المتهمين والمتهم فتحي الأبيض، وعليه جرى ضبط الهاتف المحول الخاص المستخدم في التواصل.

