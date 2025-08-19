أسد يقتحم منزلا ويثير ذعر ساكنيه في كاليفورنيا (فيديو)

شهدت مدينة لا فيرن بولاية كاليفورنيا حادثة غير مألوفة بعدما تسلل أسد جبلي إلى أحد المنازل عبر باب مفتوح، قبل أن يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع أحد أفراد العائلة.

وبحسب ما رواه جيمس تيني لوسائل إعلام محلية بينها CBS News و KABC، فإن الحادثة وقعت ظهر السبت 16 أغسطس الجاري، حين دخل الأسد المنزل من الباب الأمامي بينما كان هو في المطبخ.

وقال: "سمعت حركة وشعرت بوجود جسم ضخم إلى جانبي، وعندما التفت تبادلنا النظرات للحظة فعرفت أنه أسد".

ولكن المواجهة لم تدم طويلًا، إذ اندفع الحيوان خارجًا عبر الباب الخلفي، واخترق الستارة قبل أن يسقط في المسبح ويُطيح بعوامة سباحة، ثم قفز من فوق السياج وفرّ إلى الخارج.

وأوضح تيني أن باب المنزل تُرك مفتوحًا لكلب العائلة "بانديت" البالغ 13 عامًا، والذي كان يستمتع بأشعة الشمس في الفناء. المثير أن الكلب لم ينتبه لوجود الأسد إلا بعد انتهاء الواقعة.

وشاركت العائلة تسجيلات كاميرات المراقبة مع القنوات المحلية بهدف تنبيه السكان لوجود أسود جبلية في المنطقة، لا سيما وتزامن الحادثة مع وجود أطفال وحفلات بالجوار.

وأكد تيني أن العائلة أبلغت شرطة لا فيرن بالواقعة، لكن لم يتمكن رجال الأمن من التدخل لكونها مسألة تتعلق بالحياة البرية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات المختصة في كاليفورنيا قد تلقت إخطارًا رسميًا بالحادثة.