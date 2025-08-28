القبض على متحرش بسائحة أجنبية في القاهرة (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، القبض على سائق "توك توك" بعد محاولته سرقة مبلغ مالي من سائحة أجنبية والتحرش بها أثناء تجولها في أحد شوارع العاصمة القاهرة، عقب انتشار مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تمكنت من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها سائق مقيم في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، وتمكنت من القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها".

وأعربت السائحة الأجنبية عن امتنانها الشديد للجهات الأمنية في مصر لسرعة ضبط الجاني، والوقوف على ملابسات الواقعة التي تعرضت لها.

وشكرت السائحة " جيزيل" قوات الشرطة المصرية لسرعتهم في ضبط سائق التوك توك الذي ضايقها، وقالت في منشور لها باللغة الإنجليزية عبر موقع إنستغرام: "تحديث للجميع، ألقت الشرطة القبض على الشخص الذي سـرقـني وتحرش بي في أقل من 5 ساعات من تحميل الفيديو على يوتيوب، حيث اتصلت بي الشرطة وأبلغتني أنه قيد الاحتجاز".

وأشادت السائحة الأجنبية بجهود الشرطة المصرية في سرعة عملهم بالقول: "إنهم يعملون بسرعة فائقة هنا، فقد ذهبت هذا الصباح إلى المركز للإدلاء ببيان، وتأكدوا من أنني بخير، ويتعاملون مع الموقف وفقًا لذلك، وبناء عليه فأنا أود أن أشكر الشرطة على عملهم السريع، وكل من شاهد هذا على دعمه وكلماته الطيبة وإبلاغه عن هذه الحـادثة للشرطة، فهم سيقدمون هذا الرجل للعدالة ويضمنون أنه لن يتمكن من فعل ذلك لأي شخص آخر".

وقالت: "مصر مكان آمن للغاية، فكما هو الحال في أي مكان في العالم، هناك أشخاص طيبون وأشرار، وأحياء آمنة وأقل أمانًا، ورغم أنني مررتُ بتجربة سيئة مع شخصٍ ما، هناك العديد من الأشخاص الطيبين لمساعدتي عندما طلبتُ المساعدة، شكرًا جزيلًا مجددًا لكل من دعمني وأبلغ عن هذه الحادثة، إلى اللقاء في الفيديو القادم، مع حبي من مصر".