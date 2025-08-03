هزة أرضية قصيرة تضرب نيويورك (فيديو)

ضرب زلزال ضعيف، بلغت قوته 3 درجات على مقياس "ريختر"، منطقة نيويورك الحضرية، مساء السبت، بحسب "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية.

وضرب الزلزال ضاحية "هازبروك هايتس" في نيوجيرسي، على بعد أقل من 13 كيلومترًا غرب "سنترال بارك"، وعلى عمق نحو 10 كيلومترات.

وأبلغ سكان عن شعورهم بالهزة في مناطق متعددة داخل نيوجيرسي وشمال شرق نيويورك، بما في ذلك مانهاتن، برونكس، وستاتن آيلاند.

ووصف أحد سكان حي "بروكلين" في نيويورك الهزة الأرضية بأنها قصيرة جدًّا، وكانت "مجرد تمايل طفيف للحظة"، حسب الوصف.

ومع ذلك، سرعان ما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بمن شعروا بالهزة. وقال الحساب الرسمي لمبنى "إمباير ستيت" على منصة التوصل الاجتماعي "إكس": "أنا بخير".

وكانت الهزة أخف بكثير من زلزال بلغت قوته 4.8 درجة في عام 2024 ضرب "تيوكسبيري"، نيوجيرسي، أبعد قليلًا إلى الغرب من المدينة.