لماذا يصاب بعض الرياضيين الشباب بالسكتات القلبية؟

بعد إصابة لاعب كرة القدم الأمريكية "دامار هاملن"، 24 عاما، بسكتة قلبية على أرض الملعب خلال مباراة فريقه (بافلو بيلز) مساء الاثنين الماضي، كثرت عمليات البحث عن سبب إصابة الرياضيين الشباب بسكتات قلبية، رغم عدم معاناتهم من أمراض سابقة.

وفي تقرير نشره موقع "بي بي سي"، يؤكد الأطباء أن هناك عدة أسباب وراء حدوث السكتة القلبية بين الرياضيين الشباب، فمن الممكن أن يكون "هاملن" تعرض لأذى جسيم في صدره بعد اصطدامه بقوة بأحد اللاعبين.

ويقول الأطباء إن الضربة المباشرة على الصدر قد تجعل إيقاع القلب غير طبيعي؛ ما قد يشكل تهديدا على الحياة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يختلف تماما عن النوبة القلبية، التي تحدث عندما ينقطع إمداد عضلة القلب بالدم.

الاحتمال الآخر للضرر الذي تسبب فيه اصطدام هاملن بلاعب آخر، هو حدوث ضرر بنيوي كبير لعضلة لقلب إثر شدة الضربة.