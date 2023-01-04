لماذا يصاب بعض الرياضيين الشباب بالسكتات القلبية؟
بعد إصابة لاعب كرة القدم الأمريكية "دامار هاملن"، 24 عاما، بسكتة قلبية على أرض الملعب خلال مباراة فريقه (بافلو بيلز) مساء الاثنين الماضي، كثرت عمليات البحث عن سبب إصابة الرياضيين الشباب بسكتات قلبية، رغم عدم معاناتهم من أمراض سابقة.
وفي تقرير نشره موقع "بي بي سي"، يؤكد الأطباء أن هناك عدة أسباب وراء حدوث السكتة القلبية بين الرياضيين الشباب، فمن الممكن أن يكون "هاملن" تعرض لأذى جسيم في صدره بعد اصطدامه بقوة بأحد اللاعبين.
ويقول الأطباء إن الضربة المباشرة على الصدر قد تجعل إيقاع القلب غير طبيعي؛ ما قد يشكل تهديدا على الحياة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يختلف تماما عن النوبة القلبية، التي تحدث عندما ينقطع إمداد عضلة القلب بالدم.
الاحتمال الآخر للضرر الذي تسبب فيه اصطدام هاملن بلاعب آخر، هو حدوث ضرر بنيوي كبير لعضلة لقلب إثر شدة الضربة.
أمراض واضطرابات أخرى
وعن الحالات الصحية غير المتعلقة بالصدمات والتي قد تتسبب في موت الرياضيين الشباب، ذكر الأطباء اضطرابا وراثيا يعرف بـ"اعتلال عضلة القلب الصخامي"؛ وهو مرض تصبح فيه عضلة القلب سميكة ومتضخمة؛ ما يجعلها غير قادرة على ضخ الدم.
ويقول الأطباء إن خطورة الحالة السابقة، تكمن في عدم ظهور أي أعراض على المريض، إذ غالبا ما يبدو الشخص لائقا بدنيا وبصحة جيدة.
والسبب الأخير الذي طرحه الأطباء، هو "متلازمة الموت المفاجئ" الذي يعتبر مصطلحا طبيا يشمل أسبابا مختلفة للسكتة القلبية التي تصيب الشباب، من ضمنها اضطراب نظم القلب، أو خلل في الإشارات الكهربائية في القلب، أو العيوب الخلقية.
وبحسب مؤسسة Cardiac Risk in Young فإن 1 من بين كل 5 شباب في بريطانيا، يموت بالسكتة القلبية، بينما لا يعثر الأطباء على سبب محدد لحدوث السكتة، حتى بعد فحص القلب من قبل طبيب مختص.
لقاح كورونا ليس السبب
واستبعد الأطباء أن يكون لقاح كوفيد 19 هو السبب بحسب ما ادعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن التاريخ شهد وفاة عدد من الرياضيين الشباب على أرض الملاعب قبل عام 2020، وهو العام الذي تفشى فيه فيروس كورونا.
يذكر أن اللاعب الأمريكي دامار هاملن ما زال في مستشفى جامعة سينسيناتي بحالة "حرجة"، بعد أن توقف قلبه عن العمل مرتين، بحسب تصريحات عائلته.