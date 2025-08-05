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العثور على 32 جثة بمقابر سرية في المكسيك (صور)

العثور على 32 جثة بمقابر سرية في المكسيك (صور)
مقابر سرية في المكسيكالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 6:38 ص

قالت السلطات بولاية جواناخواتو بوسط المكسيك إنه تم العثور على 32 جثة في أرض ببلدية إيرابواتو، وقد تم تحديد هوية نصفهم.

وقال مكتب الادعاء بولاية جواناخواتو عبر منصة " إكس" أمس الاثنين، إنه تم العثور على الجثث في مقابر سرية في أرض بمنطقة لا كاليرا في الجانب الشمالي لبلدية إيرابواتو، على بعد 320 كيلومترا شمال غرب مكسيكو سيتي.

وقال الادعاء إن فرق الطب الشرعي تعمل في الموقع منذ 30 يوليو/تموز الماضي. وتعمل السلطات على تحديد هوية بقية الجثث.

وعانت ولاية جواناخواتو من العنف المتواصل خلال الأعوام الأخيرة، حيث تخوض عصابة جاليسكو نيو جينريشن معركة ضد عصابة الجريمة المنظمة سانتا روزا دي ليما.

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وسجلت الولاية أكثر من 1500 جريمة قتل من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز الماضيين.

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